Mercedes, Çin'de elektrikli otomobil fiyatlarını düşürdü

Mercedes-Benz, üst düzey elektrikli araçlara yönelik değişen pazar talebi nedeniyle Çin'deki bazı modellerde indirime gitti.

Almanya merkezli otomobil üreticisi Mercedes-Benz, üst düzey elektrikli araçlara yönelik değişen pazar talebi nedeniyle Çin'deki bazı EQE ve EQS modellerinin fiyatlarını düşürdüğünü söyledi.

Goldman Sachs'ın bir raporuna göre Çin'de elektrikli araç satışları, tüketicileri yanmalı motorlu arabalardan uzaklaşmaya motive etmek için vergi indirimleri gibi teşviklerin başlamasıyla birlikte yıl başından bu yana yüzde 110 arttı.

Çin pazarında rekabet artıyor

Ancak bazı analistler, azalan tüketim ve sertleşen rekabet ortamında sektör çapındaki satışların yavaşlaması ile önümüzdeki aylarda fiyatlarda rekabet bekliyor.

Huawei ve Seres Group tarafından piyasaya sürülen Çinli elektrikli araç markası Aito, ekim ayı sonunda iki modelinde fiyatları yaklaşık 1.100 dolar düşürürken, Tesla da fiyatlarda yüzde 9'luk bir indirim yaptı.

Çin Binek Araç Derneği'nden alınan verilere göre, Mercedes-Benz'in indirim yaptığı 4 modelinin satışları, 2022'nin ilk sekiz ayında Çin'deki toplam satışların yüzde 3'ünü oluşturdu.