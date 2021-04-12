Mercedes, Çin'deki satışlarını yüzde 60 artırdı

Alman otomobil üreticisi Daimler, Çin'e yapılan teslimatın yüzde 60 artarak rekor kırdığını açıkladı.

Alman otomobil üreticisi Daimler, geçtiğimiz günlerde ilk çeyreğe ait verilerini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Mercedes-Benz, 2021 yılının ilk çeyreğinde Çin'deki satışlarını yüzde 60,1 artırarak 22 bin 520 adet otomobil sattı.

Ocak ayında, Mercedes-Benz'in Çin'deki teslimatı yalnızca bir ay içinde 100 bin araçlık "dönüm noktası" sayılacak bir miktara ulaştı.

Daimler tarafından yapılan açıklamaya göre, "Çin'de devam eden güçlü satış artışı sayesinde" Asya-Pasifik bölgesindeki teslimatlar birinci çeyrekte yüzde 46,6 arttı.

İLK ÇEYREK AVRUPA RAKAMLARI

Daimler açıklamasında, Mercedes-Benz'in Avrupa'da 192 bin 302 araç teslim ettiğini belirtti. Şirket, bu sayının pek çok pazarda devam eden kapanma önlemlerine rağmen geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,8 oranında hafif bir artışa işaret ettiğini kaydetti.

Bununla birlikte, iç pazarda Mercedes-Benz ilk çeyrekte sadece 54 bin 446 otomobil sattı ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4'lük düşüş yaşadı.

Şirketin ABD'deki satışı, yılın ilk çeyreğinde 78 bin 256 adede ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 arttı.

İLK ÇEYREKTE 591 BİN OTOMOBİL SATTI

Mercedes-Benz ilk çeyrekte genel olarak 591 bin binek otomobil sattı, böylece satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 arttı..

