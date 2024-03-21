Mercedes: Çinli markalar yüksek vergi ödemesin Mercedes'in patronu Ola Kallenius, Avrupa'nın Çin'den gelen elektrikli araçlara yönelik vergileri düşürmesi gerektiğini söylüyor.

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Son zamanlarda Çinli otomobil üreticileri, Avrupa ülkelerine özel yatırımlar yapmaya başladı.

Türkiye'de her gün yeni markalarını görmeye başladığımız Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'da yükselişi sürüyor.

Avrupa Birliği ise Çinli markalara ek vergiler getirerek bu yükselişi engellemek istiyor.

Mercedes: Çinli markalar yüksek vergi ödememeli

Avrupa Komisyonu'nun Çinli elektrikli araçlara yönelik ithalat vergilerini artırmayı düşündüğü bir dönemde konuşan Mercedes-Benz'in patronu Ola Kallenius, Avrupa'nın Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yönelik gümrük vergilerini düşürmesi gerektiğini, artan rekabetin Avrupalı ​​markaları daha iyi araçlar üretmeye zorlayacağını söyledi.

Kallenius, Çinli firmaların Avrupa'ya ihracat yapmasının rekabetin doğal bir aşaması olduğunu, daha iyi ürünlerle ve daha iyi teknolojiyle cevap verilmesi gerektiğini belirtti.

Mevcut durumda, Çinli elektrikli araçlar Avrupa'ya ithal edildiğinde yüzde 10'luk bir gümrük vergisiyle karşılaşıyor.

Avrupalı ​​otomobil üreticileri ise Çin'e ihracat yaparken yüzde 15'lik bir gümrük vergisi ödüyor.

Çin'in karşılık vermesinden korkuyorlar

Mercedes gibi Alman otomobil üreticilerinin Çin ile olan bağı oldukça kuvvetli. Bu markalar, Avrupa Komisyonu'nun ek vergiler getirmesi durumunda Çin'in de vergileri artırmasından korkuyor.