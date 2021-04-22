Mercedes, çip krizi nedeniyle Almanya'da üretimi durdurdu

Mercedes'in çatı şirketi Daimler, küresel çip krizi nedeniyle Almanya'daki 2 tesisinde üretime ara vereceğini duyurdu.

Son aylarda artarak devam eden çip tedarik problemleri nedeniyle otomotiv sektörü zor günler geçiriyor.

Birçok marka, çip krizi nedeniyle üretime ara verirken, bu markalara son katılan isim Daimler oldu.

Mercedes-Benz'in çatı şirketi Daimler'den yapılan açıklamaya göre, şirketin 18 bin 500 çalışanının çalışma saatleri azaltıldı.

İKİ FABRİKADA ÜRETİME ARA

Alınan karara gerekçe olarak, Almanya'nın Bremen ve Rastatt bölgelerindeki 2 fabrikasında çip tedarikinde sıkıntılar nedeniyle üretime geçici olarak ara verilmesi gösterildi.

Alman markanın fabrikalarının 23 Nisan'dan itibaren 1 hafta süre ile kapalı kalacağı belirtildi.

Krizin başlıca nedeni olarak ise, pandemi döneminde evde geçirilen sürenin artması ile tüketici elektroniği ürünlerine artan talebe çip üreticilerinin yetişememesi gösteriliyor.

Bu nedenle, hem tüketici elektroniği markalarına hem de otomotiv endüstrisine çip üreten firmalar talebi karşılamakta yaklaşık 5 aydır sorun yaşıyor.

General Motors, Volkswagen ve Ford dünyada çip krizinden en çok etkilenen markalar arasında yer alıyor.