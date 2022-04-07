Mercedes, çip krizi nedeniyle çalışanlarını tatile çıkarıyor

Alman otomobil devi Mercedes-Benz, çip kıtlığı nedeniyle Brezilya'da 5 bin 600 çalışanını tatile çıkarma kararı aldı.

Son aylarda artarak devam eden çip tedarik problemleri nedeniyle otomotiv sektörü zor günler geçiriyor.

Birçok marka, çip krizi nedeniyle üretime ara verirken, bu markalardan biri olan Mercedes de daha önce Almanya'daki bazı fabrikalarında üretimi azaltmıştı.

Çalışanlara zorunlu tatil

Mercedes-Benz Group, yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle Brezilya'daki iki fabrikada beş binden fazla işçiyi toplu tatile çıkaracağını açıkladı.

18 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek üretim durması, sırasıyla Brezilya'nın Sao Paulo ve Minas Gerais eyaletlerinde bulunan Sao Bernardo do Campo fabrikasında 5 bin ve Juiz de Fora fabrikasında 600 çalışanı kapsıyor.

Mercedes, küresel yarı iletken tedarik krizi nedeniyle kamyon, kamyon kabini, otobüs şasisi ve diğer otomobil parçaları üretimini ayarladığını bildirdi.

Sao Bernardo do Campo bölgesindeki metal işçileri sendikasına göre, şirket tedarik zinciri kıtlığı nedeniyle mart ayında yaklaşık 1.200 işçiyi ücretli olarak toplu tatile çıkarmıştı.