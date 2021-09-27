Mercedes: Çip krizi nedeniyle teslimat süreleri bir yıl uzayacak

Mercedes başkanı Ola Kallenius, çip krizi nedeniyle müşterilerin teslimat için bir yıl beklemek zorunda kalacaklarını söyledi.

Bu yılın başlarında önce otomotivde başlayan ve ardından tüketici elektroniğine sıçrayan küresel çip krizi devam ediyor.

Bu kapsamda birçok marka üretime zaman zaman ara verirken, sektör temsilcileri pek de umutlu konuşmuyor.

Yarı iletken sektöründe yaşanan krizin yol açtığı sorunlardan en son bahsedenlerden biri Mercedes-Benz markası oldu.

"MÜŞTERİLER 1 YILDAN FAZLA BEKLEYECEK"

Markanın başkanı Ola Kallenius, Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung ile yaptığı röportajda, mevcut pazar durumu nedeniyle müşterilerin sipariş edilen Mercedes otomobillerinin teslimatını bir yıldan fazla beklemek zorunda kalacaklarını söyledi.

"KRİZ 2023'E KADAR SÜRECEK"

Küresel yarı iletken kıtlığının, kendi görüşüne göre 2023'e kadar devam edeceğini yineleyen Mercedes başkanı, çip krizinin gelecek yıl otomobil üretimi üzerinde şu an olduğu kadar güçlü bir etkisi olmayacağını düşünüyor.

Kallenius, "Mercedes-Benz otomobillerine olan talep çok büyük ve aynı zamanda ne yazık ki ciddi kısıtlamalar var. Bazı modeller için teslimat süresi artık istediğimizden daha uzun ve bazı durumlarda bir yıldan fazla." ifadelerini kullandı.