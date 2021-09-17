Mercedes, çip krizine rağmen hedefini tutturacak

Mercedes-Benz, küresel çip kıtlığına rağmen yıl sonunda hedeflediği satış rakamlarına ulaşmayı planladığını duyurdu.

Son aylarda artarak devam eden çip tedarik problemleri nedeniyle otomotiv sektörü zor günler geçiriyor.

Birçok marka, çip krizi nedeniyle üretime ara verirken, bu markalardan biri olan Mercedes de daha önce Almanya'daki bazı fabrikalarında üretimi azaltmıştı.

Mercedes-Benz, satışların dördüncü çeyrekte istikrar kazanmasını bekliyor ve küresel yarı iletken kıtlığından kaynaklanan kesintilere rağmen bu yıl hala çift haneli getiriler elde etmeyi hedefliyor.

LÜKSE OLAN TALEP FAZLA

Daimler Finans Direktörü Harald Wilhelm, çip arzı darboğazları Malezya'daki son fabrika kapanışlarıyla daha da kötüleşirken, Mercedes lüks otomobillerine yönelik temel talebin Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika'da çok güçlü olmaya devam ettiğini söyledi.

HEDEFLER TUTACAK

Wilhelm, "Şu anda dördüncü çeyrekte, muhtemelen birinci veya ikinci çeyrek seviyesinde, ancak yine de daha önce planladığımızın çok altında, daha normal bir satış hacmi bekliyoruz." dedi. Marka, 2021 için hala yüzde 10 ila yüzde 12 arasında bir işletme kar marjı hedefliyor.