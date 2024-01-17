Mercedes, dijital teknolojilerini CES 2024'te tanıttı Mercedes-Benz, ABD'de düzenlenen CES 2024 tüketici elektroniği fuarında yeni dijital teknolojileriyle sahne aldı.

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Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarının en son gelişmeleri sergilediği CES 2024, Las Vegas’ta gerçekleştirildi.

Mercedes-Benz, müşteri deneyimini dönüştürecek dijital geliştirmelerini 9-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES 2024’te tanıttı.

Bu dijital gelişmelerin merkezinde, üretken yapay zekâ ve gelişmiş 3D grafikler kullanan yeni bir MBUX Sanal Asistan yer alıyor.

MBUX sanal asistan neler sunuyor

CES 2024'te tanıtılan MBUX Sanal Asistan, bir Mercedes-Benz'in şimdiye kadarki en insan benzeri arayüzü olarak MB.OS'i temel alarak, sürücü ile doğal ve empatik bir etkileşim kuran yeni bir yüz sunuyor.

Müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlayarak hayatı kolay, rahat ve konforlu hale getirmek için üretken yapay zekâ ve proaktif zekâ kullanıyor.

MB.OS'in gücünün yanı sıra gelişmiş üç boyutlu oyun motoru grafiklerinden de yararlanan MBUX Surround Navigasyon, rota rehberliğini ve yardımı sorunsuz bir şekilde bir araya getiriyor.

MB.OS'in alan entegrasyonuyla birlikte çalışan bu gelişmiş özellik, otomobilin çevresini gerçek zamanlı olarak gerçekleşen durumlarla eşleştirerek sürücüyü bilgilendiriyor.

Mercedes-Benz, Audible ve Amazon Music ile de güçlerini birleştirerek araç içi hikâye anlatımında Dolby Atmos'un gücünden yararlanıyor.

Duyulan her sesi hayata geçirecek bu iş birliği ile araç içindekiler sesli kitaplar, podcast'ler ve müziği kapsayan dinamik, konser salonu gibi bir ses deneyiminin merkezinde yer alıyor.

Hangi modellerde kullanılacak

Yeni Mercedes-Benz E-Serisi ve CLE Coupé ve Cabriolet müşterileri için üçüncü nesil MBUX’ın uzaktan güncellenmesi yoluyla 2024 yılının 3. çeyreğinde başlaması planlanıyor.

Audible ve Amazon Music hesapları olan müşteriler, her iki uygulamaya ve Dolby Atmos'ta bulunan ilgili içeriklere de erişebiliyorlar.