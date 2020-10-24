Mercedes E-Serisi Coupe ve Cabriolet Türkiye'de satışta: İşte fiyatları

Mercedes-Benz E-Serisi Coupe ve Cabriolet, ekim itibarıyla Türkiye’de satışa sunuldu. İşte E-Serisi Coupe ve Cabriolet Türkiye fiyatları.

Alman otomobil üreticisi Mercedes, bu yıl içinde güncellediği E-Serisi Coupe ve Cabriolet modellerini ekim ayı itibarıyla ülkemizde satışa çıkardı.

Yeni E-Serisi Coupe ve Cabriolet, E 300 olarak adlandırılan 9G-TRONIC otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu, EQ Boost adındaki 48 Volt beslemeli marş-jeneratörü destekli, 2.0 litrelik turbo beslemeli 4 silindirli benzinli motorlara sahip.

Geleneksel katlanabilir kumaş tavanlı E-Serisi Cabriolet, dört kişilik kapasiteye sahip. E-Serisi Cabriolet’de elektrikli rüzgar deflektör sistemi AIRCAP ve AIRSCARF ense ısıtma sistemi standart olarak sunuluyor.

Kabin içi gürültü konforunu iyileştiren akustik tavan da konfora katkı sağlıyor.



Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, yeni E-Serisi Coupé ve Cabriolet’in Türkiye’de satışa sunulmasıyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Ağustos 2020’de satışa sunduğumuz ve bir kez daha segmentinin en fazla tercih edilen modeli konumunu pekiştiren Yeni E-Serisi Sedan’ın ardından, Coupé ve Cabriolet model seçenekleri ile Yeni E-Serisi ailesini tamamlamış oluyoruz.

3 farklı gövde tipinde bayilerimizde yerini alan E-Serisi model ailesi, güvenlik ve konfordaki yenilikleriyle, elektrik destekli güç üretimi ve otonom sürüşe doğru yolculuğumuzda teknolojinin geldiğini son noktayı işaret ediyor.''

FİYATLAR

Yeni Mercedes E 300 Coupe 1 milyon 355 bin TL başlangıç fiyatıyla, Mercedes E 300 Cabriolet ise 1 milyon 558 bin TL'den başlayan fiyatlarla ülkemizde satışa sunuldu.