Mercedes, emisyon skandalı için 2.2 milyar dolar ödemeyi kabul etti

Mercedes, emisyon skandalı için 2.2 milyar dolar ödemeyi kabul etti

Mercedes-Benz'in çatı şirketi Daimler, ABD'nin dizel motorlardaki usulsüzlük soruşturmasından vazgeçmesi ve ABD'de sattığı 250 bin dizel motorlu aracın tamiri için 2.2 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin, yazılım kullanarak emisyon değerlerini değiştirdiği ortaya çıkınca, bu şirketler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Bu şirketlerden biri olan Mercedes'in çatı şirketi Daimler, dizel otomobillerin emisyon sınırlarını ihlal etmiyor gibi gösteren yanıltıcı yazılım kullandığı için soruşturma altındaydı.

2.2 MİLYAR DOLAR ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Alman şirket, ABD'nin dizel motor emisyon beyanlarında usulsüzlük soruşturmasından vazgeçmesi ve ABD'de sattığı 250 bin aracın tamiri için 2.2 milyar dolar ödemeyi kabul ett

ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Jeff Rosen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yaklaşık beş yıllık bir soruşturmanın ardından yapılan anlaşmaların gelecekte ülkedeki kirlilik yasalarını ihlal etmeyi düşünen herkesi caydıracağını söyledi.

Mahkeme belgelerine göre Daimler, çevre kirliliği yaratan 250 bin aracın sahibine gerekli tamiratlar için 3 bin 290 dolar ödemeyi de kabul etti.

Daimler ayrıca otomobil sahiplerinin avukat masrafları için de 83.4 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Şirket, mahkeme tutanaklarına göre aleyhine yöneltilen iddiaları reddederken, söz konusu anlaşmanın cezai sorumluluğu kabul ettiği anlamına gelmediğini belirtti.