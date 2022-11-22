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    Mercedes EQ satışları 100 bine yaklaştı

    2021 yılında dünya çapında 35 bin EQ satan Mercedes, bu yıl 85 binden fazla satarak toplam EQ satışlarını artırdı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 08:50
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    Mercedes EQ satışları 100 bine yaklaştı

    Almanya merkezli lüks otomobil üreticisi Mercedes, son zamanlarda elektrikli otomobillere ağırlık veriyor.

    2021 yılında dünya çapında 35 bin olan EQ ürün gamı satışları; 2022 ilk 10 ayında 85 bin adete çıktı.

    Ayrıca şirket; EQC, EQS, EQE, EQA ve EQB modellerinin yanına 2 yeni elektrikli SUV eklemeye hazırlanıyor.

    Türkiye’de de satışlarının yüzde 8’ini elektrikli araçlardan elde etmeye başlayan marka, 2025 yılında satışlarının yüzde 25’ini EQ serisi ile yapmayı planlıyor.

    Yeni Mercedes modelleri yolda

    Mercedes'in 2022 Kasım ayı itibariyle 5 olan elektrikli model serisi, 2023 yılında EQS SUV ve EQE SUV modelleriyle genişleyecek.

    mercedes benz A serisi


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