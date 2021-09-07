Mercedes, göz hareketi ile araç kontrolü teknolojisini tanıttı

Mercedes, IAA Mobility 2021 fuarında Vision AVTR üstünde çalışan göz kontrol teknolojisini görücüye çıkardı.

Geçtiğimiz yılın başlarında Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2020, birçok farklı ve ilgnç teknolojiye ev sahipliği yaptı.

Fuarda sahne alan Mercedes-Benz, James Cameron'ın meşhur Avatar filminden esinlenerek geliştirdiği yeni otomobili Vision AVTR'yi görücüye çıkarmıştı.

IAA Mobility 2021 fuarında tekrar görücüye çıkan otomobil, bu sefer çok farklı bir teknolojiyle karşımıza çıktı.

GÖZ HAREKETİ İLE KONTROL

Sürücülerin düşüncelerini eyleme dönüştürecek elektrotlara sahip BCI başlığı ile gelen Vision AVTR, yaklaşık bir dakikalık kısa bir kalibrasyon sürecinden sonra fiziksel bir hareket olmadan kontrol imkanı sağlıyor.

Yeni teknoloji, sürücülerin aracı kontrol etmek için düşünmek yerine, dijital gösterge tablosunda yer alacak noktalara bakılması ile çalışıyor.

Bununla beraber sistem, hangisine bakıldığını algılayarak önceden ayarlanmış işlevleri yerine getiriyor.

BEYİN DALGALARI ANALİZ EDİLİYOR

BCI cihazının, nöronal aktiviteyi gerçek zamanlı olarak ölçebildiğini söyleyen şirket, ölçülen beyin dagalarının analiz edildiğini ve sürücünün hangi noktaya daha çok dikkat verdiğinin tanınacağını söylüyor.

469 beygir güç üretebilen ve 110 kW/s elektrik motoruna sahip otomobilin, 700 km gibi oldukça yüksek bir menzil performansı ile geleceği söyleniyor.

MERCEDES-BENZ AVTR ÖZELLİKLERİ

Bilim kurgu filmlerinden fırlayan etkileyici otomobil, dünyanın nadir bulunan materyallerinden üretilmiş 470 beygir gücünde bir batarya kullanıyor. Otomobil, tek bir şarjla 700 kilometreye kadar menzil vadediyor.

DİREKSİYONSUZ TASARIM

Otomobilin yanlara doğru ve çapraz olarak da hareket edebilmesini sağlayan özel tekerlekleri ve tamamen direksiyonsuz tasarımı oldukça dikkat çekerken, aynı zamanda iç kısmı tamamen geri dönüştürülmüş plastik ve vegan deriden oluşuyor.

Mercedes'in ürettiği elektrikli otomobil olan Vision AVTR, şu anda yalnızca konsept olarak sergilendi. Gelecekte böyle bir otomobille karşılaşırmıyız bilinmez ama otomobilin sahip olduğu tasarım, birçok kullanıcıyı şimdiden oldukça heyecanlandırmışa benziyor.