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    Mercedes, güvenlik sorunu nedeniyle 10 bin aracını geri çağırdı

    Mercedes-Benz, güvenlik endişeleri nedeniyle Çin'de bulunan 10 binin üzerinde ithal otomobili geri çağırma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 08:41
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    Mercedes, güvenlik sorunu nedeniyle 10 bin aracını geri çağırdı

    Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, güvenlik endişeleri nedeniyle Çin'de bulunan 10 binin üzerinde ithal otomobili geri çağırma listesine ekledi.

    Mercedes tarafından Çin'in Devlet Pazar Düzenleme İdaresi'ne başvurusu yapılan geri çekme işlemi, 28 Ekim 2018 ile 8 Kasım 2021 arasında üretilen 11.212 GLE SUV ve GLS SUV aracın yanı sıra, 3 Eylül 2021 ile 25 Kasım 2021 arasında üretilen 660 EQS aracını kapsıyor.

    Geri çağırma bugün başlıyor

    Şirket, söz konusu GLE SUV ve GLS SUV araçları 15 Ağustos'tan itibaren geri çağırmaya başlayacak. Şirket, bu araçların akülerinin şase kablosunun gerektiği gibi çalışmayabileceğini ve bunun da yangın riskine yol açabileceğini bildirdi.

    Mercedes EQS model araçlarının geri çağırma işlemine ise 1 Eylül'den itibaren başlayacak. EQS araçlarının ön ve arka tamponlarında bulunan çekme klipsleri üzerindeki vida dişlerinin şartnamelere uymayabileceği, bunun da güvenlik risklerine yol açabileceği belirtildi.

    mercedes


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