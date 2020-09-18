Mercedes, hidrojenle çalışan tır modelini tanıttı

Daimler, Mercedes-Benz markası için geliştirilen hidrojen yakıtlı konsept tır modelini duyurdu. Yeni aracın 2023 yılında test edilmesi planlanıyor.

Son yıllarda elektrikli otomobillerin oldukça popüler hale gelmesi nedeniyle, birçok üretici farklı yakıtlarla çalışan otomobiller geliştirmek için düğmeye bastı. Bu yakıtlardan biri olan hidrojen, geleceğin yakıtı olarak nitelendiriliyor.

Mercedes markasını da bünyesinde bulunduran Alman otomotiv devi Daimler, taşımacılık sektörü için oldukça önemli sayılabilecek bir gösterim gerçekleştirdi. Yapılan özel etkinlikte Daimler, hidrojenle çalışan tır modelini tanıttı.

TEK DEPOYLA 1000 KM

Uzun yıllardır hidrojen teknolojisi üzerine çalışan Daimler tarafından ortaya çıkartılan tırın, tek depoyla 1000 kilometre gidebildiği belirtildi. GenH2 TIR adı verilen modelin 25 tona kadar yük taşıyabileceği ifade edildi.

İki likit hidrojen tankına sahip tır modelinin, geleneksel dizel araçlara göre daha yüksek performanslı olacağı aktarıldı.

2025 YILINDAN SONRA SERİ ÜRETİME GEÇECEK

Şirketin tanırımında GenH2'nin 2023 yılından itibaren kullanıcı testine sunulacağına değinildi. Aracın seri üretiminin ise 2025 yılından sonrasına sarkacağı belirtildi.



