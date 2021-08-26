Mercedes, içten yanmalı motor seçeneklerine veda ediyor

Avrupa Birliği'nin sıkı emisyon kuralları nedeniyle Mercedes, motor yelpazesinin büyük bir bölümünü artık kullanmayacak.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler olduğu şu günlerde, birçok marka yeni modeller üzerinde çalışıyor. Ayrıca sıkı emisyon kuralları nedeniyle üreticiler, içten yanmalı motorlardan yavaş yavaş vazgeçiyor.

Avrupa Komisyonu'nun kararı ile birlikte, kıtada 2035 yılından sonra içten yanmalı motor satışları duracak.

Üreticilerin elini zorlayan bir başka konu ise Euro 7 düzenlemeleri. 2025 itibarıyla devreye girecek olan bu düzenlemeler, CO2 emisyon kurallarını inanılmaz derecede sıkılaştıracak.

MERCEDES, MOTORLARA VEDA EDİYOR

Mercedes COO'su Markus Schafe, Mercedes'in bu 10 yıllık süreçte içten yanmalı motor seçeneklerinin büyük bir kısmına veda edeceğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Euro 7 süreci boyunca motor seçeneklerimizi yarı yarıya azaltmayı hedefliyoruz. Yeni nesil AMG C63'ün V8'den vazgeçmesi ve AMG A45'in dört silindirli hibrit motor ile çıkış yapması değişimin başladığını temsil ediyor."





Bahsi geçen emisyon kuralları, diğer üreticileri de zorlayacak. Sırf bu sebeple pek çok üreticinin motor seçeneklerinin büyük bir kısmına veda edeceğini şimdiden söyleyebiliriz.

Hatta bazı markalar, direkt olarak elektrikli motorlara bile geçiş yapmak zorunda kalacak. Bu nedenle içten yanmalı motorların Avrupa macerası yavaş yavaş sona erecek.