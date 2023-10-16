Mercedes iki elektrikli otomobilini kafa kafaya çarpıştırdı Mercedes-Benz dünyada bir ilke imza attı ve iki elektrikli otomobilini kafa kafaya çarpıştırdı. Şirket, elektrikli araçlarının ne kadar güvenli olduğunu kanıtlamak için böyle bir yol izledi.

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ensonhaber.com

Şimdiye kadar EuroNCAP'in gerçekleştirmiş olduğu bazı çarpışma testlerini sizlerle paylaşmıştık.

Ancak bu sefer Mercedes, dünyada bir ilki gerçekleştirerek iki elektrikli otomobilini kafa kafaya çarpıştırdı.

Mercedes-Benz, elektrikli otomobillerin güvenliğiyle ilgili endişeleri ele almak amacıyla böyle bir yol izledi.

Amaç batarya endişelerini gidermek

Elektrikli otomobillere karşı olan bazı eleştirmenler, araçların bataryalarının herhangi bir kaza durumunda yolculara ve kurtarma ekiplerine zarar verebileceğini söylüyordu.

Mercedes-Benz, bu iddiayı çürütmek için EQA ve EQS isimli iki elektrikli SUV otomobilini kafa kafaya çarpıştırdı.

Elektrikli otomobiller, 56 km/s hızla hızla ve yüzde 50 örtüşecek şekilde bir çarpışma testi gerçekleştirdi. Üstelik bu test, Euro NCAP sertifikasyon gereksinimlerinden daha zorluydu.

Mercedes, simüle edilen kazanın özellikle başarısız bir sollama girişiminden sonra, kırsal yollarda yaygın olarak meydana gelen gerçek hayattaki bir çarpışmayı temsil ettiğini söyledi.

Test sonuçları

Mankenler üzerindeki 150 ölçüm noktasında toplanan veriler, ciddi veya ölümcül yaralanma riskinin düşük olduğunu gösterdi.

Test sonucunda kapılar hala açılabilir ve yolcuların araçtan çıkmasına imkan tanıyabilir durumdaydı.

Ayrıca, yapılan test sonucunda araçların bataryalarında herhangi bir yangın meydana gelmedi.