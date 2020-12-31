Mercedes, ilk yazılım geliştirme üssünü Türkiye'de açacak

Daimler Mobility AG, dünyadaki ilk yazılım geliştirme üssünü Türkiye’de kuracaklarını açıkladı.

Mercedes-Benz’in çatı şirketi Daimler, 2013 yılında küresel IT stratejisi kapsamında Türkiye’yi bilgi teknolojileri üslerinden biri olarak konumlandırmıştı. Ardından şirket, Hindistan ve Türkiye'de Küresel IT Çözümleri Merkezi'ni hayata geçirmişti.

Son 7 yılda sorumluluklarına yenilerini ekleyen merkeze, 2021 yılında kurulacak Daimler Mobility Global Tech-Hub da eklenecek. Söz konusu merkez, Daimler'in dünyada kurduğu ilk yazılım geliştirme üssü olacak kayıtlara geçecek.

Yeni merkez tamamlandığında ayrıca; finansal hizmetler, bankacılık ve sigortacılık alanında birçok lokasyona baştan sona yazılım desteği sağlayacak.

7 YILDA 10 KAT BÜYÜDÜ

Yapılan açıklamada, 2013 yılında 38 çalışan ile faaliyetlerine başlayan Küresel IT Çözümleri Merkezi'nin, 7 yılda 10 kat büyüyerek mevcutta tedarikçileri ile beraber 380’in üzerinde çalışanı ile yatırımlarına ara vermeden devam ettiği kaydedildi.

Bu çerçevede 2021 yılında da Küresel IT Çözümleri Merkezi çatısı altında kurulacak olan Daimler Mobility Global Tech-Hub ekibine yazılım geliştirme alanında uzman çalışanların katılacağı, 2021 sonuna kadar sadece bu alanda 80 kişilik bir yazılım mühendisi ekibinin oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.