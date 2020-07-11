Mercedes, km sınırını kaldırıp garanti sürelerini uzattı

Mercedes-Benz, Temmuz 2020 itibarıyla satışı gerçekleşen hafif ticari araçlarda 3 yıl ve sınırsız kilometre garantisi sunuyor.

Koronavirüsün ülkemizde etkili olması nedeniyle birçok otomobil şirketi, tüm dünyada olduğu gibi üretimi durdurmuştu. Daha sonra ise normalleşme dönemine girilmesiyle, ülkemizdeki birçok otomobil üreticisi garanti sürelerini uzatma kararı almıştı.

Mercedes-Benz, Temmuz 2020 tarihinden itibaren perakende satışı yapılan 0 km araçların garanti süresini 3 yıla yükseltti.. Ayrıca 3 yıllık garanti kapsamında kilometre sınırı da kaldırıldı.

NELERİ KAPSIYOR

Şehir içi ve dışı yolcu taşımacılığı, personel ve okul servis hizmeti kapsamının yanı sıra, nakliye ve kurye faaliyetlerinde hayati görevler üstlenen Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar'da sunulmaya başlanan 3 yıllık garanti, araçların malzeme ve montaj kaynaklı teknik arızadan dolayı arızalanan parçaları ve işçilik bedelini kapsıyor.