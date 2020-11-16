- Haberler
- Otomobil Haberleri
- Mercedes modellerinde kasım ayı fırsatları
Mercedes modellerinde kasım ayı fırsatları
- Haber Merkezi
- 16.11.2020 - 17:56
- Güncelleme : 16.11.2020 - 17:58
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle yeniden normalleşme planları yapan otomobil üreticileri, ülkemizde çeşitli kampanyalar düzenliyor.
Biz de ülkemizdeki araç üreticilerinin sunduğu kampanyaları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, bazı Mercedes modellerinde kasım ayına özel kampanyalar sunmaya başladı.
MERCEDES C SERİSİ
Mercedes-Benz C Serisi'nde 360 bin TL krediye bu aya özel 12 ay yüzde 0,69 faizli kredi fırsatları sunuluyor.
MERCEDES E SERİSİ
Kasım ayına özel E Serisi otomobil alımlarında, Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 480 bin TL’ye 36 aya kadar yüzde 1,25 faiz oranı fırsatı sağlanıyor.
MERCEDES CLA VE GLA
Mercedes-Benz CLA ve Yeni GLA için ise bu aya özel 285 bin TL 36 ay yüzde 1,25 faizli kredi imkanı mevcut.
MERCEDES A SERİSİ
Mercedes-Benz A Serisi sahibi olmak isteyenler için ise 260 bin TL krediye 36 aya kadar yüzde 1,25 faiz oranı uygulanıyor.
MERCEDES GLB
Yeni GLB ise kasım ayında 335 bin TL, 36 ay yüzde 1,25 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor.
MERCEDES VITO
Segmentinin en iddialı araçlarından olan Vito’ya sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 150 bin TL kredi için, 24 ay vade ve yüzde 1,19 faiz avantajından yararlanabiliyor.