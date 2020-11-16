Mercedes modellerinde kasım ayı fırsatları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in kasım ayında sunduğu kampanyaları sizler için bir araya getirdik.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle yeniden normalleşme planları yapan otomobil üreticileri, ülkemizde çeşitli kampanyalar düzenliyor.

Biz de ülkemizdeki araç üreticilerinin sunduğu kampanyaları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, bazı Mercedes modellerinde kasım ayına özel kampanyalar sunmaya başladı.

MERCEDES C SERİSİ

Mercedes-Benz C Serisi'nde 360 bin TL krediye bu aya özel 12 ay yüzde 0,69 faizli kredi fırsatları sunuluyor.

MERCEDES E SERİSİ

Kasım ayına özel E Serisi otomobil alımlarında, Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 480 bin TL’ye 36 aya kadar yüzde 1,25 faiz oranı fırsatı sağlanıyor.

MERCEDES CLA VE GLA

Mercedes-Benz CLA ve Yeni GLA için ise bu aya özel 285 bin TL 36 ay yüzde 1,25 faizli kredi imkanı mevcut.

MERCEDES A SERİSİ

Mercedes-Benz A Serisi sahibi olmak isteyenler için ise 260 bin TL krediye 36 aya kadar yüzde 1,25 faiz oranı uygulanıyor.

MERCEDES GLB

Yeni GLB ise kasım ayında 335 bin TL, 36 ay yüzde 1,25 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor.

MERCEDES VITO

Segmentinin en iddialı araçlarından olan Vito’ya sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 150 bin TL kredi için, 24 ay vade ve yüzde 1,19 faiz avantajından yararlanabiliyor.

