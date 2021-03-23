Mercedes modellerinde mart ayı fırsatları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, mart ayına özel yeni otomobil alımlarında avantajlı finansman seçenekleri sunuyor. İşte güncel Mercedes kampanyaları...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, düzenledikleri çeşitli kampanyalarla yeniden eski günlerine dönmenin planlarını yapıyor. Biz de sizler için markaların otomobil fırsatlarını mercek altına alıyoruz.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, mart ayına özel yeni otomobil alımlarında avantajlı finansman seçenekleri sunuyor. Bu fırsatlar arasında kredi faizlerinin sıfıra kadar düştüğü görülebiliyor.

MERCEDES C SERİSİ VE GLB

Mercedes-Benz C Serisi modellerinde 335 bin TL krediye bu aya özel, 12 ay, yüzde 0 faizli kredi fırsatları sunuluyor. GLB ise Mart ayında 335 bin TL, 12 ay, yüzde 0,94 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor

MERCEDES E VE B SERİSİ

Mercedes-Benz E Serisi sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, mart ayına özel 380 bin TL’ye, 12 ay, yüzde 0,99 faiz oranı fırsatı sunuyor. B Serisi için ise yüzde 0,99 faizli ve 12 ay vadeli, 260 bin TL kredi imkanı mevcut.

MERCEDES GLC, GLA VE CLA

D segmenti SUV model GLC Serisi’nde, 480 bin TL krediye bu aya özel, 36 ay, yüzde 0,99 faiz oranı fırsatı sunuluyor. Yeni nesil GLA için ise mart ayına özel, 285 bin TL, 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi imkanı var.

Mercedes-Benz CLA’da 285 bin TL için, 36 ay vadeli, yüzde 1,49 faizli kredi imkanı sunuluyor. Hatchback veya Sedan bir Mercedes-Benz A Serisi sahibi olmak isteyenler için ise 260 bin TL krediye, 36 aya kadar yüzde 1,49 faiz oranı uygulanıyor.

MERCEDES VITO

Segmentinin en iddialı araçlarından olan Vito’ya sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 150 bin TL kredi için, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajından yararlanabiliyor.

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