Mercedes, Nokia'ya açtığı patent davasını kaybetti

Alman mahkemeler, Mercedes'in otomobiller içerisindeki mobil teknolojiler konusunda Nokia'nın patentlerini ihlal ettiği hükmüne vardı.

Bir zamanların efsane telefon üreticilerinden olan, ancak son yıllarda pazara ayak uyduramadığı için rakiplerinin bir hayli gerisinde kalan Nokia, geliştirdiği mobil teknoloji lisanları sayesinde oldukça iyi gelirler elde etmeye devam ediyor.

Mercedes-Benz gibi markalar da bu bağlanılabilirlik teknolojilerini hemen hemen her modeline entegre ediyor.

MERCEDES, NOKIA PATENTLERİNİ İHLAL ETTİ

Automotive News'in haberine göre Alman mahkemeler; Mercedes'in açtığı davada, otomobil içerisindeki mobil teknolojiler konusunda Nokia'ya hak verdi. Mahkeme; Mercedes'in, Nokia'nın mobil teknoloji patentlerini çiğnediği hükmüne vardı.

Mahkemenin verdiği kararı anlamadığını belirten Daimler, temyize başvuracaklarını açıkladı.

Nokia ise bu karardan memnun kaldıklarını ve Daimler'in lisans haklarını satın alması gerektiğini belirtti.

Mahkemenin verdiği karar Daimler'i oldukça zor durumda bırakabilir. Çünkü Nokia, 7 milyar euroluk teminat göstermesi halinde Mercedes'in Almanya'da otomobil satmasının önüne geçebilir.

Yine de Nokia'ya açılan lisans davası şu anda iki farklı mahkemede daha görülmeye devam ediyor. Kesin karar, önümüzdeki süreçte belli olacak.