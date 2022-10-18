Petrol
92.1
0.52%
Euro
18.2962
0.02%
Dolar
18.5882
0.04%
Altın
988.58
0.19%
Borsa
3901
1.38%
Bitcoin
368.563
1.67%
BTXN Coin
9.48
3.94%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Mercedes, otomobillerine Apple'ın teknolojisini getirdi

    Mercedes-Benz, belirli araçlara Apple Music'in uzamsal ses desteğini getirdiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 09:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mercedes, otomobillerine Apple'ın teknolojisini getirdi

    ABD merkezli teknoloji devi Apple; geçen yıl iPhone, Mac, HomePod ve Apple TV de dahil olmak üzere bazı cihazlarda Dolby Atmos ile spatial audio, yani uzamsal ses özelliğini test etmeye başlamıştı.

    Apple'a göre dinamik kafa izleme özellikli uzamsal ses, film veya video izlerken sesin her yönden geldiği hissi uyandırıyor ve sinema salonlarındakine benzer bir ses deneyimi sunuyor.

    Mercedes modellerine geldi

    Mercedes-Benz, belirli araçlara Apple Music'in uzamsal ses desteğini getirdiğini açıkladı.

    Alman üretici, söz konusu teknolojiyi elektrikli EQS ve EQE modellerine eklemeye başladı. Ancak bu durumun, araçların maliyetini artıracağı belirtiliyor.

    mercedes


    ABD’de 6 kişinin katili yakalandı
    Dünya

    ABD’de 6 kişinin katili yakalandı

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    'Hayat pahalılığının en büyük sebebi PKK'
    Gündem

    'Hayat pahalılığının en büyük sebebi PKK'

    Görüş Bildir