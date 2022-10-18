Mercedes, otomobillerine Apple'ın teknolojisini getirdi

Mercedes-Benz, belirli araçlara Apple Music'in uzamsal ses desteğini getirdiğini duyurdu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple; geçen yıl iPhone, Mac, HomePod ve Apple TV de dahil olmak üzere bazı cihazlarda Dolby Atmos ile spatial audio, yani uzamsal ses özelliğini test etmeye başlamıştı.

Apple'a göre dinamik kafa izleme özellikli uzamsal ses, film veya video izlerken sesin her yönden geldiği hissi uyandırıyor ve sinema salonlarındakine benzer bir ses deneyimi sunuyor.

Mercedes modellerine geldi

Mercedes-Benz, belirli araçlara Apple Music'in uzamsal ses desteğini getirdiğini açıkladı.

Alman üretici, söz konusu teknolojiyi elektrikli EQS ve EQE modellerine eklemeye başladı. Ancak bu durumun, araçların maliyetini artıracağı belirtiliyor.