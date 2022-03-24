Mercedes, otonom araç kazalarında tüm sorumluluğu alacak

Mercedes, otonom sürüş sistemine sahip otomobillerinin karıştığı kazalarda tüm yasal sorumluluğu üstlenmeyi kabul etti.

Son zamanlarda otonom araçların yaygınlaşmasıyla birlikte zaman zaman kazalar da yaşanabiliyor.

Örneğin ABD'li otomobil üreticisi Tesla'nın otomatik pilot sistemi, daha önce defalarca kazaya neden olmuş ve Tesla genellikle sürücüleri sulamıştı.

MERCEDES SORUMLULUĞU ALDI

Mercedes-Benz, ABD hükümetinin Drive Pilot otonom sürüş sistemi ile donatılmış otomobillerine izin vermesi için otonom araçların karıştığı kazalarda tüm yasal sorumluluğu üstlenmeyi kabul etti.

Alman marka, bu kararıyla kendi otonom sürüş teknolojisine olan güveni net bir şekilde dünyaya gösterdi ve sorumluluk alan ilk otomobil üreticisi oldu.

Mercedes'in Drive Pilot adını verdiği sistem, şu anda Seviye 3 bir otomatik sürüş sunuyor. Sistem, sürücünün katılımı olmadan sadece belirli otoyollarda ve 64 km/s'yi aşmayan hızlarda görev yapıyor.

Bu koşullar altında otomobilin hızlanmasını, direksiyonunu ve frenini kontrol edebilen Drive Pilot, aynı zamanda şerit değiştirme gibi işlemleri de yerine getirebiliyor.

SÜRÜCÜLER FİLM İZLEYEBİLİR

Mercedes, otonom sürüş sistemi devreye girdiğinde sürücünün film izleyebileceğini, kitap okuyabileceğini ve cep telefonuyla oyun oynayabileceğini söylüyor. Bu sırada herhangi bir kaza olursa Mercedes yüzde 100 sorumlu olacak