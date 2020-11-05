Mercedes, otonom sürüş yarışından çekildi

Mercedes-Benz, kârlı olmadığı için otonom teknoloji yarışından çekildiğini açıkladı.

Son yıllarda satışa çıkan elektrikli otomobillerde yer alan otonom sürüş desteği, ne yazık ki istenilen seviyeye ulaşabilmiş değil.

Bu nedenle Tesla başta olmak üzere birçok üretici, araçların sürücüsüz moduna pek fazla güvenilmemesi gerektiğini her defasında vurguluyor.

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk, Tesla'nın tam otomatik sürüş sistemini beta olarak kısıtlı sayıda kullanıcıya sunduğunu açıklamıştı.

Ardından bir açıklama yapan Mercedes, otonom teknolojileri tamamen hazır olmadan kullanıcılara test ettirmeyeceğini duyurmuştu.





YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Mercedes-Benz, otonom teknoloji yarışından çekildiğini açıkladı. Redaktions Netzwerk Deutschland'a konuşan yetkililer, bu teknolojinin kendileri için karlı olmadığını söylüyor.

Ancak bu açıklamanın, Alman üreticinin sürücüsüz teknolojilere tamamen veda ettiği anlamına gelmediğini belirtelim.

Yani S-Serisi modellerinde sözü verilen üçüncü seviye teknolojiler ile Daimler ve Waymo arasındaki anlaşmalar devam ediyor.

Ancak Waymo yoluna 5. seviye otonom teknolojiler ile devam edecek olsa da Mercedes'in planları arasında böyle bir girişim yok.

Yatırımcıların sadece satış değil aynı zamanda kâr marjının artışını beklediğini açıklayan sözcüler, bu tarz stratejilerin kendilerine uygun olmadığına inanıyor.