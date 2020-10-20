Mercedes, Renault üretimi 1.5 dCi motorları artık kullanmayacak

Mercedes, kısa süre içerisinde A-Serisi ve B-Serisi modellerinden Renault üretimi 1.5 dCi motorları kaldırmaya hazırlanıyor.

Yıllar önce motor üretimi konusunda bir anlaşma yapan Fransız otomobil üreticisi Renault ve Alman üretici Daimler, Mercedes'in kompakt otomobillerinde Renault üretimi motorları kullanmak için el sıkışmıştı.

Ancak şimdiye kadar Renault'nun 1.5 litrelik dCi motoru kullanan kompakt modeller, yıllar sonra bu motorlardan vazgeçebilir.

A VE B SERİSİNDEN KALDIRILACAK

Yeni ortaya çıkan iddialara göre Mercedes, kısa süre içerisinde A-Serisi ve B-Serisi modellerinden bu motor seçeneğini kaldıracak. Fakat aynı üniteyi kullanan CLA 180d'nin bir süre daha bu motor ile satışta kalması bekleniyor.

1.5 dCi motorun yerini OM654g kod adlı yeni 2.0 litrelik bir dizel motor alacak. 116 bg güç üretmesi beklenen bu ünitenin tork çıkışının da 280 Nm'ye ulaşabileceği söyleniyor.

Motor seçeneği ile birlikte gelecek yeniliklerden biri de 8 ileri vitesli çift kavramalı şanzıman olacak. Güncel 7 vitesli seçeneği ortadan kaldıracak olan Mercedes, bu yeni ünitenin kilometrede 147 g CO2 salınımı yaptığını söylüyor.

Yine de konuyla ilgili Mercedes'ten resmi bir açıklama gelmediğini hatırlatmakta fayda var.



