Mercedes, Rusya pazarından tamamen çekildi Mercedes-Benz'in, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından 14 ay sonra Rusya pazarından tamamen çekildiği bildirildi.

AA & Ensonhaber

Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırmasının yankıları sürüyor. Ülkeler birbiri ardından yaptırımları sıralarken, uluslararası şirketler de Rusya’daki faaliyetlerini durdurma kararı alarak Moskova'yı, ekonomik olarak köşeye sıkıştırmaya çalışmıştı.

Mercedes-Benz ile şirketin Rusya'daki tüm varlıklarının Avtodom'a devredilmesi konusunda anlaşma imzalandığı daha önce açıklamıştı.

Mercedes Rusya'dan tamamen çekildi

Mercedes-Benz'in, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından 14 ay sonra Rusya pazarından tamamen çekildiği bildirildi.

Alman şirketinin Rusya'daki tüm varlıklarının Avtodom adlı Rus şirketine satışı tamamlandı.

Mercedes, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Mart 2022’de Rusya'ya ihracatı ve bu ülkede üretimi durdurmuştu.

Rusya'da daha önce de Renault ve Nissan şirketlerinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti.