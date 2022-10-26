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    Mercedes, Rusya pazarından tamamen çekiliyor

    Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Mercedes-Benz'in Rusya'daki tüm varlıklarını Avtodom adlı Rus şirketine devrettiğini açıkladı.
    • 26.10.2022 - 15:04
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 15:08
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    Mercedes, Rusya pazarından tamamen çekiliyor

    Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırmasının yankıları sürüyor. Ülkeler birbiri ardından yaptırımları sıralarken, uluslararası şirketler de Rusya’daki faaliyetlerini durdurma kararı alarak Moskova'yı, ekonomik olarak köşeye sıkıştırmaya çalışıyor.

    AA'nın haberine göre, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mercedes-Benz ile şirketin Rusya'daki tüm varlıklarının Avtodom'a devredilmesi konusunda anlaşma imzalandığı belirtildi. Mercedes, Rusya'daki üretimlerini martta durdurmuştu.

    Mercedes satışları sert düştü

    Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) verilerine göre, ülkede Mercedes marka otomobil satışları eylülde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 72,8 azaldı.

    Rusya'da, daha önce de Renault ve Nissan şirketlerinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti.

    mercedes


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