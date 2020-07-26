Mercedes, S serisinde yeni bir donanım sunacak

Mercedes S serisinde kullanılacak yeni donanım ile artık arka koltukta da airbag yer alacak.

Alman otomobil üreticisi Mercedes'in üzerinde çalıştığı ve eylül ayında tanıtmayı planladığı yeni Mercedes S serisine ait bazı detaylar ortaya çıkmaya başladı.

S-Serisi'nin Mercedes ailesine getireceği en büyük yenilik, 2015 yılından beri geliştirilen yeni platform olacak. Yavaş yavaş Alman markanın tüm modellerinde kullanılacak bu platform hakkındaki detaylar gün yüzüne çıkıyor.

ARKA KOLTUKTA AIRBAG DÖNEMİ

Markadan gelen açıklamaya göre yeni S-Serisi bir ilk olarak arka koltuk için airbag sunacak. Bu da arka koltukta seyahat eden yolcuların güvenliği bir üst sınıfa taşımış olacak.

Arka koltuklar için tasarlanmış olan airbag, ön koltukların sırt kısmına yerleştirilecek. U şeklinde tasarlandığı tahmin edilen bu airbagler açıldığı zaman yolcunun kafasına hem bir beşik etkisi yapacak hem de yan darbelerden de koruyacak.

Mercedes, airbaglerle ilgili fazla açıklama yapmadı ancak ön hava yastıklarına göre tamamen farklı olduklarını belirtti.

Özellikle şirket, bu hava yastıklarının çocuk koltuklarıyla uyum sağlayabileceğini ve arka koltuktaki yolcular için güvenlik konusunda yeni ölçütler belirleme adına şişme emniyet kemerleriyle birlikte çalışacağını vurguladı.

Mercedes, bu donanımın haricinde Pre-Safe Impulse Side işlevini de bir üst sınıfa taşımıyacak. Bu sistem aracın önünde yer alan radar sistemiyle senkronize biçimde çalışıyor.

Yolun duruma göre kaza olacağını fark eden sistem, darbe anında airbaglerin açılma yönlerini değiştirerek yolcu ve sürücüyü aracın merkezinde tutmaya çalışıyor. Bu sayede sürücü veya yolcu daha az zarar görüyor.

S SERİSİ EYLÜLDE GELİYOR

Mercedes-Benz, aracı önümüzdeki eylül ayında tanıtmayı planlıyor. Öte yandan marka, 29 Temmuz ve 12 Ağustos'ta otomobil ile ilgili özel teaser'lar yayınlayacak.