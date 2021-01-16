Mercedes, Toyota, Ford, Fiat, Nissan ve Honda tedarik sorunları yaşıyor

Mercedes, Ford, Toyota, Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Nissan ve Honda gibi küresel üreticiler, tedarik sorunları nedeniyle bazı fabrikalarda üretimlerine ara verdiklerini duyurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, pandeminin etkisini yeni yılda da hissetmeye başladı.

Pandeminin Avrupa ve ABD'ye yayıldığı 2020'nin ikinci çeyreğinde, üreticiler salgının daha fazla yayılmasını önlemek ve çalışanlarını güvende tutmak adına fabrikalarını aylarca kapalı tutmuşlardı.

2021'in ilk günlerinden bu yana devam eden üretim kesintilerinde ise tedarikte yaşanan sorunlar neden oldu.

YENİ YILLA BİRLİKTE ÜRETİME ARA VERİLDİ

Şimdiye kadar, Ford, Toyota, Fiat Chrysler Automobiles (FCA),Nissan ve Honda gibi küresel üreticiler, tedarik sorunları nedeniyle üretimlerine ara verdiklerini duyurdu.

Alman yayın organı Handelsblatt'in iddiasına göre, Mercedes-Benz'in çatı şirketi Daimler de üretimde kesintiye giden markalar arasına dahil oldu.

Yapılan açıklamalarda, başta çip ve diğer elektronik parçaların tedarikinde yaşanan zorlukların üretimi etkilediği ve sorunun çözümüne kadar üretimlere ara verileceği kaydediliyor.

Bazı markaların fabrikalarında üretim tümden dururken, belirli modellerin üretimine ara veren markalar da bulunuyor.

ÜRETİME ARA VEREN BAZI MARKALAR

Honda'dan geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, şirketin Japonya'daki fabrikasının yaşananlardan dolayı üretime aralıklı devam edildiği belirtilmişti.

Aynı günlerde üretime ara verdiğini açıklayan ABD'li üretici Ford da Kentucky eyaletindeki tesiste ürettiği Ford Escape ve Lincoln Corsair modelleri bir süre üretemeyeceğini duyurmuştu.

Ford'un Focus modelini ürettiği Almanya'daki fabrikasında da çip tedarikindeki sıkıntı nedeniyle üretime ara vereceği de gelen bilgiler arasında.

FCA ise Kuzey Amerika pazarı için Meksika'da üretilen Jeep Compass modelinin gelişmelerden etkilendiği bildirmiş, Ontario'da Chrysler 300, Dodge Charger ve Dodge Challenger modellerini ürettiği tesiste de tedarik sıkıntısı yaşandığını açıklamıştı.

Çip ve elektronik parça sıkıntısı nedeniyle FCA'nın 2 tesisindeki üretime Şubat'a kadar ara verdiği belirtiliyor.

Japon üretici Toyota da Teksas'taki fabrikasında ABD pazarı için ürettiği pick-up modeli Tundra'nın üretimine ara verdi.

Bir diğer Japon üretici Nissan da Japonya'daki Oppama fabrikasında üretilen Note modelinin üretiminde çip tedariki nedeniyle kesintiye gittiğini belirtti.

TRUMP'IN POLİTİKALARI OTOMOTİVİ VURDU

Öte yandan, çip tedarikinde yaşanan sıkıntıların, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının bir sonucu olduğu da belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde başkanlığı devretmeye hazırlanan Trump'ın, görev süresi boyunca Çin ile girdiği ticaret savaşının otomotiv endüstrisinin tedarik zincirini etkilediği kaydediliyor.