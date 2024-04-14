Mercedes, Türkiye'de elektrikli araç satışlarını 3 kat artırdı Mercedes, yılın ilk çeyreğinde elektrikli otomobil satışlarını yaklaşık 3 kat artırarak önemli bir başarıya imza attı.

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2023 yılında elektrikli araç satışları planın altında kalan Mercedes-Benz, stratejisini gözden geçirme kararı almıştı.

Mercedes-Benz, 2023 yılında satışlarının yüzde 20’sinden fazlasını tamamen elektrikli otomobillerden elde etmek istiyordu.

Ancak Stuttgart merkezli şirket geçen yıl teslim edilen yaklaşık iki milyon otomobilden yalnızca yüzde 12 elektrik payı elde edebildi.

Mercedes'ten yeni yıla harika başlangıç

Mercedes-Benz, Türkiye'de 2024’ün ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği 6 bin 550 adetlik satışla premium segmentteki liderliğini sağlamlaştırırken, aynı dönemde yaptığı 1.064 adet elektrikli araç satışıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre üç katlık bir artış kaydetti.

2023’te sektörde yaşanan rekor satışın ardından bu yılın da oldukça hızlı başladığını söyleyen Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, ilgili çeyrekte elektrikli araç satışlarının yüzde 16 pay seviyesine ulaştığını, yıl genelinde ise pazara yeni modeller sunarak satışlardaki pay seviyesini yüzde 20'ye çıkarmak istediklerini belirtti.