Mercedes ve BMW, Çin'de yüksek güçlü şarj ağı için ortak girişim kuracak Mercedes ve BMW, şarj ağı için Çin'de güçlerini birleştirdi. İlk istasyonların 2024 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

ensonhaber.com

Mercedes-Benz ve BMW, Çin'de yüksek güçlü bir şarj ağını işletmek için ortak girişim kurmayı planlıyor.

Mercedes, yaptığı açıklamada , 2026 yılı sonuna kadar Çin'de yaklaşık 7 bin şarj soketine sahip en az 1.000 yüksek güçlü şarj istasyonunun kurulmasının beklendiğini söyledi.

İlk istasyonlar 2024'te faaliyete geçecek

Mercedes, elektrikli araç satışının yüksek olduğu bölgelerde ilk istasyonların 2024 yılında faaliyete geçmesinin planlandığını söyledi.

Ionity hızlı şarjının Avrupa'da kullanıma sunulması konusunda halihazırda başkalarıyla birlikte çalışan BMW ve Mercedes, Çin'deki şarj cihazlarını geniş bir yelpazedeki elektrikli araç markalarına açmayı planlıyor. Ancak çevrimiçi rezervasyonlar gibi bazı hizmetler müşterilerine özel olacak.

Çin, şu anda 715 bin ultra hızlı şarj bağlantı noktası içeren bir altyapının hızlı bir şekilde kullanıma sunulmasıyla elektrikli otomobillere öncülük ediyor. Bu rakam, Avrupa'da mevcut olan yüksek hızlı şarj cihazlarının neredeyse 12 katı.

Ülke, satışlarını yerel üreticilere karşı korumaya çalışan BMW ve Mercedes için en önemli tek pazar konumunda.

Her ne kadar BMW'nin Çin'deki teslimatları üçüncü çeyrekte azalmış olsa da şirket, oradaki elektrikli araç fiyat savaşından etkilenmediğini düşünüyor.

Her iki otomobil üreticisi de Avrupa Komisyonu'nun Pekin'in elektrikli araç endüstrisine verdiği desteğe ilişkin bir soruşturma başlatmasının ardından Çin ile ticaret koşullarının kötüleşebileceği ihtimaline karşı hazırlıklı olmaya devam ediyor.

Çin, elektrikli araç satışlarını artırmak için vergi indirimlerini uzatırken, Nio gibi bazı yerel üreticiler, kayıplar bildirmeye devam ediyor.