Mercedes ve BMW, geçen yıl yaptıkları anlaşmayı durdurdu

Mercedes ve BMW, geçen yıl yaptıkları anlaşmayı durdurdu

Mercedes ve BMW, bundan yaklaşık bir yıl önce sürücüsüz otomobil teknolojileri için yaptıkları anlaşmayı sonlandırma kararı aldı.

Elektrikli otomobillere olan ilginin bir hayli arttığı son yıllarda, birçok şirket kendi teknolojilerini geliştirmeye çalışıyor.

Bu şirketlerden Mercedes ve BMW, geçtiğimiz yıl elektrikli otomobiller için yeni bir anlaşma imzalamıştı.

Söz konusu anlaşma kapsamında iki dünya devi; yeni nesil sürüş sistemleri, park teknolojileri ve sürücüsüz otomobiller üzerinde birlikte çalışmaya başlamıştı.

ANLAŞMA İPTAL OLDU

Mercedes ve BMW, birlikte geliştirdiği teknolojileri 2024 yılından önce binek araçlarda kullanmayı planlanıyordu. Yapılan yeni bir açıklama ile BMW ve Mercedes arasındaki iş birliğinin askıya alındığı duyuruldu.

"HERKES KENDİ YOLUNA"

Mercedes’in çatı şirketi Daimler’den yapılan açıklamada, “Kapsamlı bir değerlendirmenin ardından, teknoloji geliştirme konusunda iki şirketin de kendi yolunu izlemesi hususunda barışçıl bir anlaşmaya vardık. Aldığımız bu karar doğrultusunda iki taraf da yeni iş ortaklarıyla çalışabilir.” ifadeleri kullanıldı.

Daimler’in açıklaması, iki şirket arasındaki anlaşmanın artık geçerli olmadığını net bir şekilde ifade ediyor.

Fakat bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Zira Alman otomotiv devi, 2019 yılında duyurulan bu ortaklığın ileri bir tarihte yeniden devam edebileceğini söylüyor.