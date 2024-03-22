Mercedes ve Chrysler 150 binden fazla aracı geri çağırdı Mercedes-Benz ve Chrysler, güvenlik sorunları nedeniyle 150 binden fazla aracı geri çağırdığını duyurdu.

ensonhaber.com

Mercedes-Benz ve Chrysler, güvenlik endişeleri nedeniyle 150 binden fazla aracı geri çağırma kararı aldı.

Bu kararla birlikte, mart ayı itibarıyla otomobil üreticileri tarafından pazardan geri çağrılan araç sayısı 1 milyonu aştı.

Yangın riski var

Mercedes, yolcu koltuğu altındaki 48 voltluk zayıf bir topraklama bağlantısı nedeniyle 116 bin 20 aracı geri çağırdığını duyurdu.

Bu hatanın, kablonun aşırı ısınmasına ve yangına neden olabileceği belirtildi. Mercedes, bu hatanın şimdilik kazaya veya yaralanmalara yol açmadığını söylüyor.

Etkilenen modeller

Geri çağrılan araçlar arasında 2019-2024 model yıllarına ait AMG GLE53, AMG GLE63 S, AMG GLS63, GLE350, GLE450, GLE580, GLS450, GLS580 ve GLS600 modelleri yer alıyor.

Chrysler ise, ABD’de sürücü tarafı hava yastıklarının açılamama ihtimali nedeniyle 38 bin 100‘den fazla aracı geri çağırdığını açıkladı.