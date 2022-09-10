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    Mercedes ve Rivian, elektrikli minibüsler için ortak oldu

    Mercedes ve Rivian, Avrupa'da elektrikli minibüs üretmek için iş birliği yapacak
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2022 - 08:45
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    Mercedes ve Rivian, elektrikli minibüsler için ortak oldu

    Amazon’un büyük yatırımlar yaptığı Amerika merkezli elektrikli araç üreticisi Rivian, özellikle yüksek menzil sunan elektrikli otomobilleriyle Tesla'nın en büyük rakiplerinden biri olarak gösteriliyor.

    Teknolojik görünümleriyle gelecekten gelmiş gibi görünen pick-up ve SUV modelleriyle bilinen Rivian, geçtiğimiz aylarda ilk aracını banttan indirmişti.

    Mercedes ile ortak oldu

    Mercedes ve Rivian, yeni bir ortaklık kurduklarını ve her şeyin yolunda gitmesi halinde Avrupa için elektrikli minibüs üretmek için çalışacaklarını açıkladı.

    Şirketler, Orta veya Doğu Avrupa'da sadece elektrikli araç üretecek bir tesis oluşturacak. Bunun için Mercedes'in sahip olduğu bir fabrikadan yararlanılacağı belirtiliyor. Söz konusu tesis, hem Mercedes hem de Rivian için üretim yapacak.

    Mercedes ve Rivian, bu ortaklık sayesinde elektrikli minibüs üretimi için gerekli yatırım ve giderleri paylaşarak hem elektrikli minibüs maliyetini düşürmeyi hem de üretimi hızlandırmayı planlıyor.

    MERCEDES


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