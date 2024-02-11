Mercedes ve Stellantis ortak girişimi, bataryalar için 4.7 milyar dolar harcayacak Mercedes ve Stellantis batarya ortak girişimi, 4,7 milyar dolarlık borç anlaşmasına yaklaştı. Şirketlerin, bir dizi bankayla görüşme halinde olduğu belirtildi.

ensonhaber.com

Stellantis ve Mercedes-Benz liderliğindeki elektrikli otomobil bataryası girişimi, Avrupa'daki genişlemesini finanse etmek için 4,4 milyar euro (4,7 milyar dolar) borç toplamaya yaklaşıyor.

Kaynaklar, Automotive Cells Company'nin bir dizi bankayla görüşmelerde bulunduğunu ve önümüzdeki günlerde bir borç anlaşması açıklayabileceğini söyledi.

Fabrikalar desteklenecek

Kaynaklara göre ortak girişim, ACC'nin parayı Fransa'daki mevcut fabrikasını genişletmek ve Almanya ve İtalya'daki benzer tesislerin planlarını finanse etmek için kullanacağını söyledi.

Web sitesine göre ACC, gelişiminin ilk aşamalarında 7 milyar euro yatırım yapmayı planlıyor.

Şirket, ilk büyük tesisini geçen yılın mayıs ayında Fransa'nın Douvrin kentinde açtı, Almanya'nın Kaiserslautern kentinde bir fabrika inşa ediyor ve İtalya'nın Termoli kentinde üçüncü bir tesis kurmayı planlıyor.

Avrupa Çin'e bağımlı

Avrupa'da hücre fabrikalarının gelişimi hızlanırken, kıta tedarik açısından Çin'e bağımlı olmaya devam ediyor.

Yıllar süren üstel büyümenin ardından elektrikli araçların büyümesi son aylarda yavaşladı ve bu da endişeleri artırdı.