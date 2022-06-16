Mercedes ve Volkswagen, AB'nin içten yanmalı motor yasasına destek verdi

Avrupa Birliği'nin 2035'ten içten yanmalı motorlu yeni binek otomobillerin satışına ilişkin yasağına Mercedes ve Volkswagen'den destek geldi.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, yavaş yavaş içten yanmalı motorların yerini alacak.

Çünkü birçok ülke, gelecekte emisyon değerlerini sıfırlamak için şimdiden içten yanmalı motorları yasaklamaya başladı bile.

Hükümetler, lider piyasalarda en geç 2035'e kadar, dünyada ise 2040'a kadar tüm yeni otomobil ve kamyonet satışlarının sıfır emisyona sahip olması için çalışacak.

AB, 2035'te yasaklıyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Komitesi, yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışlarının 2035'ten itibaren yasaklanmasını içeren yasal düzenlemeye destek vermişti.

Buna göre, 2035'ten itibaren satılacak yeni otomobil ve hafif ticari araçlar sıfır emisyonlu olacak.

Böylece, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren yeni benzinli veya dizel otomobil satışı yapılamayacak.

Volkswagen ve BMW destek verdi

Almanya ve Fransa, planın çok iddialı ve maliyetli olduğunu, bunun yanında planın sektör üzerinde oldukça ciddi derece olumsuz bir etkisi olacağını söylüyor.

Buna rağmen Avrupa'nın en büyük otomobil üreticilerinden olan Mercedes-Benz ve Volkswagen, planın gerçekleştirilebilir olduğuna inandıklarını duyurdu ve karara destek verdi.

Volkswagen, önümüzdeki on yılın ortasından itibaren içten yanmalı motor yasağına desteğini ifade eden ilk marka oldu.

VW ayrıca, "yanmalı motorları mümkün olan en kısa sürede değiştirmenin ekolojik, teknolojik ve ekonomik olarak tek mantıklı yol" olacağını iddia ediyor.

Yasağı destekleyen tek otomobil üreticileri ise Volkswagen ve Mercedes değil. Ford, Stellantis ve Jaguar da 2035'ten itibaren Avrupa'da içten yanmalı motorun sonunu genel minvalde destekleyen şirketler arasında yer alıyor.

Yeni yasanın kesinleşmeden ve onaylanmadan önce 27 AB ülkesinin tamamı tarafından imzalanması gerekiyor.

Almanya, Fransa ve İtalya gibi büyük ekonomiler şayet bu yasaya olumsuz yaklaşırlarsa, 2035 yılında içten yanmalı motorların sonu gelmeyebilir.