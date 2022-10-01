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    Mercedes ve Volvo, kasırga nedeniyle fabrika kapattı

    Mercedes ve Volvo, kasırga nedeniyle fabrika kapattı

    Tropikal fırtınan etkili olduğu bölgelerden Güney Karolina'da fabrikaları bulunan Volvo ve Mercedes, fabrikalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 09:41
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    Son yıllarda çip krizi nedeniyle oldukça zor durumda kalan ve zaman zaman üretimi durduran otomobil üreticileri, şimdi de ABD'de etkili olan kasırgadan nasibini aldı.

    ABD'nin güney kıyılarını vuran Ian kasırgası, ülkedeki otomotiv üretimini olumsuz etkiledi. Tropikal fırtınan etkili olduğu bölgelerden Güney Karolina'da fabrikaları bulunan Volvo ve Mercedes, fabrikalarını geçici olarak kapattı.

    Yapılan açıklamaya göre, Volvo'nun S60 modelini ürettiği ve bin 500 kişinin çalıştığı Güney Karolina fabrikasında üretim birkaç gün duracak.

    Üretimi erteleme kararının markanın yeni modelleri EX90 ve Polestar 3'ün üretim planını etkilemeyeceği kaydedildi.

    volvo

    Mercedes-Benz de Güney Karolina Ladson fabrikasında üretime ara verme karar aldı. Alman şirketin Güney Karolina fabrikasında bin 600 kişi çalışıyor ve fabrikada Sprinter ile Metris modelleri üretiliyor.

    Kasırganın hasarı büyük olacak

    ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Ian tropikal fırtınasının Atlas Okyanusu üzerinden Güney Karolina'yı vuracağını ve hayati tehlike yaratabileceğini duyurmuştu.

    Güney Karolina haricinde Florida'da da etkili olan Ian kasırgasının, sadece Florida'da 100 milyar dolarlık zarar yaratabileceği belirtiyor.


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