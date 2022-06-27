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    Mercedes Vision EQXX, tek şarjla 1200 km yol gitti

    Tek şarjla 1200 kilometre yol kat eden Mercedes-Benz’in konsept aracı Vision EQXX, Tesla Model S menzilini neredeyse ikiye katladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 10:15
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    Mercedes Vision EQXX, tek şarjla 1200 km yol gitti

    Ocak ayında CES 2022’de görücüye çıkan Mercedes-Benz’in elektrikli otomobil konsepti Vision EQXX, geçtiğimiz nisan ayında yapılan test sürüşünde tek şarjla 1000 km yol gitmeyi başarmıştı.

    Tek şarjla daha uzun yol kat edebileceği düşünülen araç, Almanya’nın Stuttgart kentinden İngiltere’de bulunan Silverstone yarış pistine tek şarjla ulaşmayı başararak kendi rekorunu kırdı.

    Tek şarjla 1200 km gitti

    Stuttgart ile Silverstone arasındaki mesafe 747 mil, yani yaklaşık 1200 kilometre. Mercedes-Benz, Vision EQXX’in 1000 kilometrelik testinin ardından, rekorunu 200 km daha geliştirmiş oldu.

    Yolculuğun 14,5 saat sürdüğü ve bu sürenin 8 saatinde aracın içerisindeki klimanın çalışır vaziyette olduğu Mercedes tarafından duyuruldu.

    MERCEDES

    Tesla Model S modelini geride bıraktı

    Tesla’nın en uzun menzile sahip aracı olan Model S’in menzilinin yaklaşık 400 mil (640 kilometre) olduğu biliniyor.

    Uzun menzile sahip bir diğer araç ise Lucid Air. Lucid Air’in menzili 520 mil (835 kilometre) olarak açıklanmıştı.

    Konsept model olan Vision EQXX'te yer alan 100 kWh'lik batarya, EQS'dekinin yarısı büyüklüğünde ve yüzde 30 daha hafif. Ayrıca, aracın tavanında 25 km'ye kadar ek menzil sağlayabilen ultra ince güneş panelleri bulunuyor.

    mercedes

    mercedes

    mercedes

    mercedes

    mercedes


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