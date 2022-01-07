Mercedes, yangın riski nedeniyle 800 bin aracını geri çağırdı

Mercedes, yangın riski nedeniyle 800 bin aracını geri çağırdı

Mercedes, soğutma sistemlerinde yaşanan bir arıza nedeniyle dünya genelinde 800 bin aracını geri çağırma kararı aldı.

Alman otomotiv devi Mercedes, son zamanlarda bazı araçlarında meydana gelen sorunlarla boğuşuyor.

Marka, önemli ve riskli bir arıza sebebiyle araçlarını geri çağırmaya başladı. Bazı Mercedes modellerindeki soğutma sistemlerinde bulunan pompada yaşanan arıza sebebiyle, 800 binden fazla araç geri çağrıldı.

YANGIN RİSKİ VAR

Geri çağırılan modellerin listesini paylaşan şirket, sürücülerin araçlarını mümkün olduğunca kullanmamalarını söyledi. Söz konusu teknik aksaklık, yangın riski oluşturduğu için sürücülerin oldukça dikkatli olması gerektiği uyarısı yapıldı.

Ocak 2017 ile Ekim 2021 arasında üretilen SUV GLE, GLS, GLC ve G-Serisi'nin yanı sıra C, E ve S-sınıfı dizel model serilerindeki su pompalarında arıza bulunduğu bildiriliyor.

Bu araçların sahiplerinin, en yakın Mercedes bayiisine giderek araçlarındaki sorunu tamir ettirmeleri istendi. Öte yandan, 800 binden fazla aracın yaklaşık 240 bini Almanya'da bulunuyor.