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    Mercedes, yazılım sorunu nedeniyle 235 bin aracını geri çağırıyor

    Mercedes'in, yazılımda yaşanan bir sorun nedeniyle 235 binden fazla aracını geri çağırmaya başladığı bildirildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 08:41
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    Mercedes, yazılım sorunu nedeniyle 235 bin aracını geri çağırıyor

    Alman otomobil üreticisi Mercedes, birden fazla modeli kapsayan yeni bir yazılım hatası nedeniyle 235 binden fazla aracını geri çağırma kararı aldı.

    Araç içerisindeki yolcuları tehlikeye atma potansiyeline sahip olan sorun, 2017 ve 2022 yılları arasında satışa sunulan Mercedes modellerini kapsıyor.

    Yazılım hatası, araçlardaki iletişim modülünün SIM kart uygulamasında sorunlara yol açıyor. Bu durum ise telefon şebekesinin ve acil çağrı sisteminin devre dışı kalmasına neden oluyor.

    ABD'deki araçları kapsıyor

    ABD Ulaştırma İdaresi NHTSA'nın Mercedes için yayınladığı son duyuruya göre, yazılım sorunu şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki araçları kapsıyor.

    Şirket, 2017 ila 2022 yıllarında üretilmiş otomobil, SUV ve kamyonet için kapsamlı bir geri çağırma duyurusu paylaştı.

    Henüz şirketten çözümle ilgili açıklama gelmese de sorunun yazılım güncellemesiyle düzeltilebileceği belirtiliyor.

    MERCEDES


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