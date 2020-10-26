Mercedes, yeni elektrikli otomobiliyle Porsche ve Tesla'ya rakip olacak

Mercedes, piyasaya süreceği süper elektrikli otomobil modeliyle Porsche ve Tesla'nın karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Elektrikli otomobillere olan ilginin her geçen gün artması ve emisyon kurallarının daha da sıkılaşması, üreticileri elektrikli araç pazarına girmeye zorluyor.

Elektrikli otomobil rekabetine girmek için biraz geç kalan üreticilerden olan Alman marka Mercedes, yeni geliştireceği süper otomobille Tesla ve Porsche gibi güçlü rakiplerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Mercedes'in EQS ile birlikte S-Serisi'ni elektrikli hale getireceği zaten biliniyor. Buna ek olarak markanın gamında hala üretimde olan Mercedes-AMG One isimli hibrit bir süper otomobil de bulunuyor.

Ancak Automotive News haberine göre Daimler CEO'su Ola Kallenius, gözünü Porsche ve Tesla'ya dikmiş durumda.

Daimler'in mali işler sorumlusu Harald Wilhelm de verdiği röportajda, Kallenius'u destekleyecek açıklamalar yaparak şu ifadeleri kullandı:

"İçerisinde dikkat çekici spor otomobillerimizin bulunduğu bir ürün gamımız var. Bu ürünlerin birkaçı elbette elektriklendirilecek."

Mercedes'in yeni süper elektrikli otomobilinin ne zaman karşımıza çıkacağı bilinmiyor. Ancak bu pazarda biraz geç kalan Alman marka, en güçlü şekilde Porsche ve Tesla'nın karşısına çıkma planları yapıyor.