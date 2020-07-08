Mercedes'in araç bataryalarını Çinli firma üretecek

Mercedes, Çinli otomobil aküsü imalatçısı Farasis ile ortak yatırım kararı aldığını açıkladı.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, otomobil üreticileri de şimdiden gelecek için planlar yapıyor.

Bu üreticilerden biri olan Alman otomobil devi Mercedes, Çinli otomobil aküsü imalatçısı Farasis ile ortak yatırım kararı aldığını açıkladı.

Daimler, Çinli akü hücresi üreticisi Farasis Energy ile ortaklık yaparak kendi elektrikli otomobilleri için de ikmal güvencesi sağlamış olacak.

Böylece Çinli üretici, esas markası Mercedes-Benz olan Daimler için bir güvence ve Farasis için de yeni bir kapasite planlaması için tam bir garanti oluşturacak.

ÖNCELİK MERCEDES'İN OLACAK

Anlaşmanın ardından Farasis, Mercedes’in elektrikli otomobillerine öncelikli olarak ikmal yapacak. Daimler de Farasis’te iş süreçlerini kontrol edecek bir gözlemci gönderecek.

2022'DE ÜRETİM BAŞLIYOR

Daimler, Farasis ile oluşturduğu bu ortaklığı bir dönüm noktası olarak kabul ediyor; çünkü tüm Mercedes filosu en geç 2039 yılına kadar tümüyle elektrik enerjili olacak ve ilk üretim de 2022’den itibaren başlayacak.



Öte yandan, şimdiye kadar üretimini Çin ile sınırlandırmış olan Farasis için de üretim etkinliğini Almanya’ya yayma ve bu ülkede 2 bin kişilik bir istihdam olanağı bulma fırsatı doğmuş bulunuyor.