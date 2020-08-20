Mercedes'in dünyadaki test üssü Aksaray oldu

Mercedes-Benz Türk Aksaray AR-GE Merkezi’nde hizmete alınan yeni şaft test alanında, tüm dünyada üretilen Mercedes kamyonlarında kullanılacak şaftların ömür ve dayanım testleri yapılıyor.

Bildiğiniz gibi Mercedes-Benz logosu taşıyan tüm kamyonların dünyadaki tek yol testi onayı Mercedes-Benz Türk Aksaray AR-GE Merkezi’nde gerçekleşiyor.

2020 yılında Küresel Test Yetkinlik Merkezi, 2.5 milyon dolarlık yatırımla Aksaray AR-GE Merkezi’ne kuruldu.

Yapılan bu yeni yatırım sonucunda, dünyadaki tüm Mercedes-Benz fabrikalarında üretilen kamyonlara takılacak şaftların ömür ve dayanım testleri tamamen Türkiye’de gerçekleştirilmeye başlandı.

ARAÇLAR İKİ TESTTEN GEÇİYOR

Yapılan açıklamaya göre, 9 ayda inşa edilen ve 360 metrekare üzerinde kurulu olan Şaft Test Alanı’nda biri ömür, diğeri dayanım olmak üzere iki adet yüksek kapasiteli test standı bulunuyor.

Çamur, nem gibi çevresel koşulların da oluşturulabildiği ömür testi standında 4 şaft aynı anda test ediliyor ve ağır koşullardaki dayanımları gözlemleniyor.

Araç testlerinden elde edilen gerçek yol verileri kullanılarak, şaftların değişken tork, hız ve açı altındaki performansları ölçülüyor.

Aksaray Ar-Ge Merkezi’nde kurulan ömür test standının, Daimler Truck AG bünyesinde gerçek yol şartları altında testlerin yapılabildiği tek merkez özelliğini taşıdığı kaydedildi.



