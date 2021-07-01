Mercedes'in elektrikli kamyonu eActros seri üretime hazır

Mercedes, ilk olarak 2018 yılında karşımıza çıkardığı elektrikli kamyonu eActros'u seri üretime uygun hale getirdi ve en yeni haliyle tanıtımını yaptı.

Otomobillerin yavaş yavaş elektriklendiği son yıllarda, kamyonlar da geleneksel motorlardan kurtulmaya başladı.

Bu konuda öncü firmalardan biri olan Alman marka Mercedes-Benz, ilk olarak 2018 yılında karşımıza çıkardığı elektrikli kamyonu eActros'u seri üretime hazır hale getirdi.

Mercedes-Benz eActros, arka aks üzerine konumlandırılmış iki adet sıvı soğutmalı elektrik motorundan güç alıyor.

443 beygir devamlı güç ve 536 beygir maksimum güç üreten motorlar, kamyonun hızlanmasını iyileştirmek için iki ileri şanzımanla birleşiyor.

400 KM MENZİL

Yeni eActros'un batarya kapasitesi en üst versiyonda 420 kWsa'e kadar ulaşıyor. Bu da kamyonun tam dolu bataryayla 400 kilometre sürüş menziline sahip olmasını sağlıyor.

Mercedes-Benz eActros, 400A DC şarj istasyonunda 1 saat içinde yüzde 20'den yüzde 80 doluma ulaşabiliyor. Binek otomobillerde olduğu gibi eActros'ta da rejeneratif fren sistemi mevcut. Bu sayede frenlemeden elde edilen enerji bataryalarda depolanabiliyor.

Kamyonun seri üretimi bu yılın sonunda Wörth am Rhein fabrikasında başlayacak. eActros'un fiyatına dair henüz bir açıklama yapılmadı.



