Mercedes'in en pahalı elektrikli otomobili seri üretime girdi

Mercedes, ürün gamındaki en pahalı elektrikli otomobili olan EQS SUV modelinin üretimine başladı.

Son yıllarda elektrikli otomobiller oldukça popüler ve birçok marka, kendi araçları üzerinde çalışıyor.

Bu markalardan biri olan Mercedes, ürün gamındaki en pahalı elektrikli otomobili olan EQS SUV modelinin üretimine başladı.

Alman markanın amiral gemisi elektrikli SUV modeli Mercedes-Benz EQS SUV, üretim bandına çıktı.

Yeni otomobil, sonbahardan itibaren 110 bin euro fiyatla satışa sunulacak ve şirketin en pahalı elektrikli otomobili olacak.

Mercedes-Benz EQS neler sunuyor

Yeni Mercedes-Benz EQS, birinci sınıf tam boy bir SUV olarak öne çıkıyor. Beş ve yedi koltuklu versiyonlarda sunulacak otomobilin ön konsolunda üç parçadan oluşan büyük bir ekran yer alıyor. Araç, benzinli eş değeri Mercedes-Benz GLS ile aynı platformu paylaşıyor.

Araç arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli 360 ve 544 beygirlik versiyonlarla satışa sunulacak. Otomobillerin tümü, 609 ila 671 km aralığında menzil vadeden 108 kWh bataryadan güç alacak.