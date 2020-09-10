Mercedes'in eylül ayı kampanyaları

Mercedes-Benz'in eylül ayında sunduğu kampanyalar kapsamında, otomobil ve hafif ticari araçlarda avantajlı ödeme koşulları ve uygun faizler sunuluyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, normalleşme ile birlikte yeniden eski günlerine dönmenin planlarını yapıyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 0 km otomobil alımlarında eylül ayına özel finansman seçenekleri sunuyor. Mercedes-Benz A-Serisi Hatchback ve Sedan sahibi olmak isteyenler için 240 bin TL krediye 12 aya kadar yüzde 1,09 faiz oranı sunuluyor.

Mercedes-Benz CLA ve yeni GLA için ise eylül ayına özel olarak 270 bin TL için 36 ay yüzde 1,29 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Yeni GLB modelinde ise eylül ayında 300 bin TL, 36 ay yüzde 1,29 faizli kredi imkanı mevcut. Mercedes-Benz C-Serisi otomobillerde ise 300 bin TL krediye bu aya özel 12 ay yüzde 1,09 faizli kredi fırsatları sunuluyor.

E-Serisi sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde, Mercedes eylül ayına özel olarak 400 bin TL’ye 12 aya kadar yüzde 1,09 faiz oranı fırsatı sunuyor.