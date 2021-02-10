Mercedes'in kamyon bölümü Daimler Truck, halka arz edilecek

Alman üretici Daimler'in, kamyon bölümünü Daimler Truck adı ile halka arz ederek, bünyesinden ayırmayı planladığı belirtildi.

Alman araç üreticisi Daimler, lüks otomobil markası Mercedes-Benz'i daha fazla ön plana çıkarmak istiyor ve bu marka üzerine yoğunlaşmayı planlıyor.

Bu kapsamda Alman şirket, kamyon bölümünü Daimler Truck adı ile bünyesinden ayıracak.

Daimler Truck, 2021 yılı sonuna kadar Frankfurt Borsası'nda işlem görmeye başlayacak ve hisselerinin çoğunluğu ise Daimler hissedarlarında olacak.

Dünyanın en büyük kamyon ve otobüs üreticisi olan Daimler Truck, elektrikli araçlara ve sürücüsüz teknolojiye odaklanmayı sürdürecek.

KARAR ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA ALINACAK

Daimler Truck'ın ayrılması konusunda nihai karar, üçüncü çeyrekte yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında alınacak.

Daimler Yönetim Kurulu başkanı Ola Kallenius, “İki şirket de sanayi alanında yer alan ve büyük teknolojik ve yapılsal değişimlerden geçiyorlar. Faaliyetleri ikiye bölerek, net likiditeyi güçlendirerek ve kurumsal bir yapı haline getirerek daha etkili çalışabileceğimizi düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.