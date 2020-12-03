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    Mercedes'in kamyonları Pekin'de üretilecek

    Mercedes'in kamyonları Pekin'de üretilecek

    Daimler ve Çin merkezli Beiqi Foton Motor'un ortak şirketinin CEO'su Kelley Platt, iki şirketin Mercedes-Benz marka kamyonları Pekin'de üreteceğini açıkladı.
    • DHA
    • 03.12.2020 - 09:19
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 17:55
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    Alman otomotiv üreticisi Daimler ve Çinli ticari araç üreticisi Beiqi Foton, Çin'de yeni bir ticari araç anlaşması gerçekleştirdi.

    Ülkenin başkenti Pekin'de Mercedes-Benz logolu kamyonlar üretecek iki şirket, bu kapsamda 580 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını duyurdu.

    İKİ YIL İÇİNDE ÜRETİM BAŞLIYOR

    İki şirketin ortak girişiminin CEO'su Kelley Platt, üretimin iki yıl içinde başlayacağını açıkladı.

    MERCEDES TRUCK

    DAIMLER, ÇİN'E İLGİ DUYUYOR

    Bu girişim, Daimler'in son günlerde Çinli şirketlerle birlikte yatırım yapma konusunda attığı ikinci adım oldu.

    Daimler, Çinli Geely Holding ile 20 Kasım'da yaptıkları ortak açıklamada da yeni jenerasyon hibrit araç uygulamalarında kullanılmak üzere, yüksek verimli aktarma organlarının ortak üretimi konusunda anlaştıkları duyurmuştu.

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