Mercedes'in Rusya'daki 2.2 milyar dolarlık yatırımı risk altında

Mercedes, Rusya'da bulunan tam 2.2 milyar dolarlık yatırımlarının savaş nedeniyle risk altında olduğunu duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması otomotiv sektörünü derinden etkilemeye devam ediyor. Volkswagen CEO'su Herbert Diess, durumun beklenenden daha tehlikeli olduğunu ve savaş sürecinin, Avrupa ekonomisini koronavirüs pandemisinden daha fazla etkileyeceğini söylemişti.

Savaşın dünya çapında otomotiv sektöründe ciddi tedarik sorunları yaratacağının altını çizen Volkswagen'den sonra bir açıklama da Mercedes'ten geldi.

2.2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM RİSK ALTINDA

Mercedes, Rusya'da bulunan tam 2.2 milyar dolarlık yatırımlarının savaş nedeniyle risk altında olduğunu duyurdu.

Mercedes'in düzenlediği mali toplantıda, Rusya'nın ithalatı durdurma kararı almasının üreticinin bölgedeki operasyonlarının sonunu getireceği ifade edildi.

Rusya'nın aldığı yeni "yabancı yatırım" kararı otomobil üreticilerini zor durumda bırakıyor. Bu karara göre Rus hükümeti, hisselerinin yüzde 25'inden fazlası yabancı sermayeye ait olan işletmeleri kontrol altına alabilecek.

Bu yasa eğer parlamentodan geçerse, hükümet yabancı yatırımların hisselerini Rusya'ya satmasına izin verecek. Bu da Mercedes'in tüm operasyonlarının tehlikeye gireceği anlamına geliyor.

Örneğin, Mercedes'in 2019 yılında Vladimir Putin'in katılımı ile açtığı Moskova tesisi direkt olarak hükümetin eline geçmiş olacak. E-Serisi sedan ve SUV modelleri üreten bu tesis yılda 20 bin adetlik kapasiteye sahip.