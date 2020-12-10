Mercedes'ten aralık ayına özel kampanyalar

Mercedes-Benz'in aralık ayında sunduğu kampanyalar kapsamında, otomobil ve hafif ticari araçlarda avantajlı ödeme koşulları ve uygun faizler sunuluyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, düzenledikleri çeşitli kampanyalarla yeniden eski günlerine dönmenin planlarını yapıyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, aralık ayına özel yeni otomobil alımlarında avantajlı finansman seçenekleri sunuyor.

MERCEDES C SERİSİ

Mercedes-Benz C Serisi otomobillerde 360 bin TL krediye, bu aya özel 12 ay yüzde 0 faizli fırsat sunuluyor.

MERCEDES E SERİSİ

E Serisi Sedan sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, aralık ayına özel 480 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz oranı fırsatı sunarken,

MERCEDES GLC

Mercedes-Benz GLC Serisi otomobillerde 505 bin TL krediye, 12 ay yüzde 0 faiz oranı fırsatı sunuyor.

MERCEDES CLA VE GLA

Mercedes-Benz CLA ve Yeni GLA için ise bu aya özel 285 bin TL 36 ay yüzde 1,25 faizli kredi imkanı mevcut.

MERCEDES A SERİSİ

Mercedes-Benz A Serisi sahibi olmak isteyenler için ise 260 bin TL krediye 36 aya kadar yüzde 1,25 faiz oranı uygulanıyor.

MERCEDES GLB

GLB ise aralık ayında 335 bin TL, 36 ay yüzde 1,25 faizli kredi imkanı ile satışa sunuluyor.

MERCEDES VITO

Segmentinin en iddialı araçlarından olan Vito’ya sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 200 bin TL kredi için, 24 ay vade ve yüzde 0,99 faiz avantajından yararlanabiliyor.

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